Беслан Мудранов: «После победы в Рио-2016 появилось много новых друзей»

Ровно два года назад дзюдоист Беслан Мудранов принес России первое золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В интервью Team Russia победитель рассказал, как изменилась его жизнь после Игр.

— Как изменилась ваша жизнь после завоевания золота Олимпиады-216?

— Изменилась, и довольно сильно. Куда бы я ни поехал, во всех городах нашей страны люди, интересующиеся спортом, меня узнают. Появилось много новых друзей. И, конечно, увеличилась ответственность, особенно перед детьми, начинающими дзюдоистами, которые смотрят на меня теперь не просто как на борца, а как на чемпиона.

— Какие цели ставит перед собой спортсмен, выигравший олимпийское золото?

— Очень хочется выиграть чемпионат мира. Я побеждал и на Олимпиаде, и на европейском первенстве, а вот мировое мне пока не покорилось. Хотелось бы добавить и это золото себе в копилку. И, конечно, думаю и о следующих Олимпийских играх. Дело в том, в дзюдо мало двукратных олимпийских чемпионов, и хочется оказаться в их числе. Так что мне есть к чему стремиться.

— Где храните вашу олимпийскую медаль?

— В коробке в шкафу. На самом деле у меня, конечно, есть специальное место для наград, просто сейчас дома небольшой ремонт.

— На ваш взгляд, ваша победа на Олимпийских играх способствовала популяризации дзюдо в стране?