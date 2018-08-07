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Правительство включило мельдоний в список запрещенных спортивных препаратов
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Правительство включило мельдоний в список запрещенных спортивных препаратов 

Ведомости 7 августа 2018
Российский список препаратов, запрещенных для использования в спорте, приведен в соответствие со стандартами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте кабинета министров.
В обновленный перечень включены мельдоний, андростерон, гормоны роста, гонадотропин, тимозин, триметазидин и другие препараты.
Сам список был утвержден в марте 2017 г., изначально мельдония в нем не было. ВАДА ежегодно устанавливает международный перечень субстанций и методов, запрещённых для использования в спорте. С 2016 г. агентство внесло мельдоний в этот список.
Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро 2016 г. специалисты ВАДА обнаружили мельдоний в 49 допинг-пробах спортсменов из России. После этого российские легкоатлеты не были допущены на Олимпиаду. Позже мельдоний обнаруживали в крови других российских спортсменов. Из-за положительного допинг-теста на мельдоний бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Крушельницкий был лишен награды.
В России введена уголовная ответственность за склонение спортсмена тренером и специалистами по спортивной медицине к использованию запрещенных препаратов.
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