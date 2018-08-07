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Зеленоградский школьник завоевал золото на Международной географической олимпиаде
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Зеленоградский школьник завоевал золото на Международной географической олимпиаде 

Старое Крюково 7 августа 2018
Фото: Старое Крюково
В Канаде 6 августа подвели итоги Международной олимпиады по географии. Российская команда завоевала четыре медали: две бронзовых, одну серебряную и одну золотую.
Золотую медаль получил ученик Зеленоградской школы 853 Ален Коспанов. Серебряная медаль досталась школьнице из Москвы, бронзовые награды принесли команде эрудиты из Пермского края и Челябинской области.
Международная географическая олимпиада (IGeo) проводится с 1996 года. На олимпиаду приезжают школьники из многих стран мира. На олимпиаде ребята соревнуются, демонстрируя свои знания в области географии. Они проходят письменное и мультимедийное тестирование, а также состязаются в полевом наблюдении. Все задания школьники получают и выполняют на английском языке.
В прошлом, 2017 году команда российских школьников также показала хорошие результаты, но завоевать золото не удалось. Тогда ребята привезли три серебряные медали и одну бронзовую. Одну из серебряных медалей в 2017 году привёз нынешний золотой призёр — зеленоградский школьник Ален Коспанов. Об этом сообщил сайт Зеленоградского округа.
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