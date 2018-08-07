Команда из Уфы на МДИ в Израиле завоевала 6 деталей

В Иерусалиме состоялись 52 Международные детские игры. Команды из Уфы в составе 13 спортсменов привезла 6 медалей, сообщает мэрия города.

В играх приняли участие 69 команд со всего мира. Возраст участников от 12 до 15 лет. Соревнования проходили по 9 видам спорта. Уфимскую команду представили 3 дзюдоиста, 4 легкоатлета, 6 фехтовальщиков.

Добавим, что Летние Международные детские игры в 2019 году в Уфе пройдут на внебюджетной основе.

Напомним, Уфа получила право проводить соревнования в 2016 году на заседании Комитета Международных детских игр в городе Нью-Тайбэй (Тайвань) в рамках юбилейных 50-х Летних игр. Они пройдут с 9 по 14 июля 2019 года в Уфе. Летние международные детские игры 2019 года будут включать в себя соревнования по десяти дисциплинам. Ранее в Уфе проходили зимние международные детские игры 2013 года. В соревнованиях приняли участие сборные команды из 60 городов 20 стран мира. Спортсмены разыграли около 170 медалей по семи видам спорта. В 2019 году Уфа станет единственным городом в мире за всю историю детских игр, который принял как зимние, так и летние соревнования.

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