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Команда из Уфы на МДИ в Израиле завоевала 6 деталей
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Команда из Уфы на МДИ в Израиле завоевала 6 деталей 

ГОРОБЗОР.РУ 7 августа 2018
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Иерусалиме состоялись 52 Международные детские игры. Команды из Уфы в составе 13 спортсменов привезла 6 медалей, сообщает мэрия города.
В играх приняли участие 69 команд со всего мира. Возраст участников от 12 до 15 лет. Соревнования проходили по 9 видам спорта. Уфимскую команду представили 3 дзюдоиста, 4 легкоатлета, 6 фехтовальщиков.
Добавим, что Летние Международные детские игры в 2019 году в Уфе пройдут на внебюджетной основе.
Напомним, Уфа получила право проводить соревнования в 2016 году на заседании Комитета Международных детских игр в городе Нью-Тайбэй (Тайвань) в рамках юбилейных 50-х Летних игр. Они пройдут с 9 по 14 июля 2019 года в Уфе. Летние международные детские игры 2019 года будут включать в себя соревнования по десяти дисциплинам. Ранее в Уфе проходили зимние международные детские игры 2013 года. В соревнованиях приняли участие сборные команды из 60 городов 20 стран мира. Спортсмены разыграли около 170 медалей по семи видам спорта. В 2019 году Уфа станет единственным городом в мире за всю историю детских игр, который принял как зимние, так и летние соревнования.
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