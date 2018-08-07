Олимпийский чемпион Ковалёв: сборную России по хоккею уже никто не боится

Известный российский хоккеист, победитель зимних Олимпийских игр 1992 года в Альбервилле и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалёв выразил мнение, что отечественная сборная больше не вызывает страха у соперников на международной арене.

«Я хочу видеть прогресс в российском хоккее, чтобы мы вернули своё имя, своё положение, когда другие сборные боялись против нас играть. Сейчас нас уже никто не боится, никто нас ни во что не ставит», — цитирует прославленного спортсмена РИА Новости

По словам Ковалёва, завоевание золотых медалей Олимпиады-2018 в Пхёнчхане должно помочь в восстановлении репутации сборной России по хоккею.

«Хорошо, что мы сейчас выиграли Олимпиаду. Кто знает, что началось бы, проиграй мы в Пхёнчхане?», — добавил он.

Ранее Ковалёв рассказал, что в последние годы неуютно чувствует себя в России.