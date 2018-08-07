Ещё
Олимпийский чемпион Ковалёв: сборную России по хоккею уже никто не боится
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпийский чемпион Ковалёв: сборную России по хоккею уже никто не боится 

RT на русском 19 часов назад
Известный российский хоккеист, победитель зимних Олимпийских игр 1992 года в Альбервилле и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалёв выразил мнение, что отечественная сборная больше не вызывает страха у соперников на международной арене.
«Я хочу видеть прогресс в российском хоккее, чтобы мы вернули своё имя, своё положение, когда другие сборные боялись против нас играть. Сейчас нас уже никто не боится, никто нас ни во что не ставит», — цитирует прославленного спортсмена РИА Новости.
По словам Ковалёва, завоевание золотых медалей Олимпиады-2018 в Пхёнчхане должно помочь в восстановлении репутации сборной России по хоккею.
«Хорошо, что мы сейчас выиграли Олимпиаду. Кто знает, что началось бы, проиграй мы в Пхёнчхане?», — добавил он.
Ранее Ковалёв рассказал, что в последние годы неуютно чувствует себя в России.
RT на русском: последние новости
Российская велогонщица Шмелёва выиграла спринт на ЧЕ по летним видам спорта Российские гимнастки были отмечены как нейтральные атлеты в протоколе чемпионата Европы в Глазго Школьники из России завоевали четыре медали на Международной географической олимпиаде
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Мамаева пожаловалась на «колхозный» Краснодар67
Тутберидзе обошла США: россиянка вошла в историю
Озвучена неожиданная причина ухода Роналду из «Реала»
«Челси» совершит трансферный рекорд
«Дзюба смеялся над моим кавказским акцентом»
Видео
01:03
Украинская бегунья довела соперницу до финиша
Летние виды спорта
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
01:16
«Предательство из-за денег?» Призер ОИ уехала из России
Летние виды спорта Зимние виды спорта
01:16
Российский призер Олимпиады решила сменить страну
Летние виды спорта
04:09
Медведева ответила обозлившимся россиянам
Фигурное катание Статьи
01:00
СМИ узнали зарплату Смолова в «Локомотиве»
Футбол
01:00
Умер легендарный рекордсмен НХЛ
Хоккей
01:14
Жена Мамаева пожаловалась на «колхозный» Краснодар
Футбол
01:00
«Дзюба смеялся над моим кавказским акцентом»
Футбол
00:18
Проклятый матч: судья рванул с поля быстрее футболистов
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение