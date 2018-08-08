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Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине объявили о начале конкурса на создание талисмана
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Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине объявили о начале конкурса на создание талисмана 

ТАСС 28 минут назад
ТАСС, 8 августа. Организаторы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине объявили о начале международного конкурса на создание талисмана соревнований. Как сообщило агентство Синьхуа, торжественная церемония прошла в Олимпийском парке столицы Китая и была приурочена к празднованию 10-й годовщины со дня открытия летней Олимпиады 2008 года в Пекине.
Выступая с приветственной речью на церемонии открытия, председатель пекинского организационного комитета по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года Цай Ци призвал к участию в конкурсе не только китайских дизайнеров, но и «представителей творческих профессий со всего мира». «Мы уверены, что он подарит впечатляющие талисманы, которые понравятся во всем мире и послужат яркими символами спорта, особенно его зимних видов», — подчеркнул Цай Ци.
Его идею поддержал президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, который в своем видеообращении отметил, что «исторически талисманы [Олимпиады] являются одними из самых запоминающихся символов Игр». «Для Олимпийских игр крайне важно иметь такой талисман, который вызывал бы радостное волнение от ожидания предстоящих спортивных состязаний», — подчеркнул он.
Участники конкурса смогут представить свои работы жюри с 20 до 31 октября. По словам организаторов, имена победителей назовут во второй половине 2019 года.
Церемония открытия конкурса и городской праздник в честь 10-летия со дня открытия Олимпиады состоялись в Олимпийском парке в столице КНР на площади между двумя олимпийскими постройками 2008 года — пекинским Национальным стадионом, также известным как «Птичье гнездо», и Национальным плавательным комплексом — «Водным кубом». Празднование годовщины со дня открытия Игр-2008 также совпало с Национальным днем фитнеса, который в этом году проходит в Китае под эгидой Олимпиады-2022.
XXIV зимние Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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