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Объявлен конкурс на создание талисманов зимних Паралимпийских игр и зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине
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Объявлен конкурс на создание талисманов зимних Паралимпийских игр и зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине 

ИА Синьхуа 14 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 8 августа /Синьхуа/ — На главной площадке проведения всекитайского «Общенародного дня укрепления здоровья» в Олимпийском парке в Пекине сегодня был объявлен международный конкурс на создание талисманов зимних Паралимпийских игр и зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также прошло открытие фестиваля физической культуры в Олимпийском городке в Пекине.
Пекин, 8 августа /Синьхуа/ — На главной площадке проведения всекитайского «Общенародного дня укрепления здоровья» в Олимпийском парке в Пекине сегодня был объявлен международный конкурс на создание талисманов зимних Паралимпийских игр и зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также прошло открытие фестиваля физической культуры в Олимпийском городке в Пекине.
Пекин, 8 августа /Синьхуа/ — На главной площадке проведения всекитайского «Общенародного дня укрепления здоровья» в Олимпийском парке в Пекине сегодня был объявлен международный конкурс на создание талисманов зимних Паралимпийских игр и зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также прошло открытие фестиваля физической культуры в Олимпийском городке в Пекине.
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