Объявлен конкурс на создание талисманов зимних Паралимпийских игр и зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине

Пекин, 8 августа / Синьхуа / — На главной площадке проведения всекитайского «Общенародного дня укрепления здоровья» в Олимпийском парке в Пекине сегодня был объявлен международный конкурс на создание талисманов зимних Паралимпийских игр и зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также прошло открытие фестиваля физической культуры в Олимпийском городке в Пекине.

Пекин, 8 августа /Синьхуа/ — На главной площадке проведения всекитайского «Общенародного дня укрепления здоровья» в Олимпийском парке в Пекине сегодня был объявлен международный конкурс на создание талисманов зимних Паралимпийских игр и зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также прошло открытие фестиваля физической культуры в Олимпийском городке в Пекине.

Пекин, 8 августа /Синьхуа/ — На главной площадке проведения всекитайского «Общенародного дня укрепления здоровья» в Олимпийском парке в Пекине сегодня был объявлен международный конкурс на создание талисманов зимних Паралимпийских игр и зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также прошло открытие фестиваля физической культуры в Олимпийском городке в Пекине.