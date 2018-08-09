Московские школьники завоевали девять золотых медалей на международных олимпиадах по пяти предметам

Московские школьники в составе сборной России завоевали девять из 14 золотых медалей на международных олимпиадах по пяти предметам в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования.

«Подведены итоги пяти международных олимпиад: по математике, биологии, физике, химии и географии. Московские школьники в составе сборной России завоевали девять из 14 золотых медалей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что победителей международных олимпиад в 2018 г. подготовили школы №1329, специализированный учебно-научный центр МГУ, университетская гимназия МГУ, школы №1589, №192, №853.