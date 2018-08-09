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Глава МОК Бах выразил недовольство запретом США на ввоз спортивного оборудования в КНДР
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Глава МОК Бах выразил недовольство запретом США на ввоз спортивного оборудования в КНДР 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 9 августа. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах остался недоволен тем, что Соединенные Штаты Америки заблокировали запрос организации в комитет Совета Безопасности ООН 1718 на исключение спортивного оборудования из списка товаров, запрещенных для ввоза в КНДР. Слова Баха приводит AP.
"Решение США мешает МОК выполнить свою миссию по привлечению спортсменов со всего мира, чтобы способствовать взаимопониманию и дружбе независимо от политического фона или любых других различий", — сказал Бах.
Бах добавил, что МОК будет продолжать содействовать миру и примирению на Корейском полуострове и за его пределами через спорт.
Ранее глава МОК заявлял, что намерен содействовать продвижению участия сборной КНДР в летней Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио. На Игры-2018 в Пхёнчхане МОК выделил дополнительные квоты для спортсменов из КНДР, чтобы они смогли принять участие в Олимпиаде.
Потепление между Сеулом и Пхеньяном
В начале 2018 года по инициативе КНДР наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации северокорейских чиновников и артистов на зимние Игры в Пхёнчхане, затем МОК согласовал участие в них спортсменов из КНДР. В состав делегации КНДР вошла родная сестра лидера страны Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон. Делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018.
В конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступила на Играх в Пхёнчхане. В нее вошли 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 — из КНДР. Команда выступала под флагом объединения, а вместо гимна использовалась народная песня «Ариран». Сборная заняла последнее место в женском хоккейном турнире.
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