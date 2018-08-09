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Школьники из Москвы завоевали девять золотых медалей на международных олимпиадах в 2018 г
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Школьники из Москвы завоевали девять золотых медалей на международных олимпиадах в 2018 г 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
В текущем году московские школьники в составе сборной России на международных олимпиадах по пяти предметам завоевали девяти из 14-ти золотых медалей, говориться в раздаточном материале к пресс-конференции «Московские школы на международных олимпиадах».
«Подведены итоги пяти международных олимпиад по математике, биологии, физике, химии и географии. Московские школьники в составе сборной России завоевали девять из 14-ти золотых медалей», — говорится в сообщении.
Директор школы № 1329 Вероника Бурмакина в ходе пресс-конференции отметила, что две золотые медали по математике в Румынии завоевали ученики из ее школы.
«Рябов Егор и Герасименко Артур привезли в этом году с международной олимпиады по математике, которая проходила в Румынии, золотые медали. Надо отметить, что такого результата наша страна ждала с 2010 года», — сказала Бурмакина.
Он отметила, что сборная России на международной олимпиаде по математике заняла второе место в командном зачете.
«Наши выпускники получили большую помощь от педагогов школы — это наши математики, которые успешно подготовили их, раскрыли и развили их талант. Городские структуры также активно принимали участие в подготовке олимпийцев и доводили до такого высокого уровня», — добавила директор.
По ее словам, высокие результаты на международных олимпиадах стали возможны благодаря преобразованиям, которые в московском образовании происходит — это изменение финансирования, значительное улучшение инфраструктуры, грантовая поддержка талантливых педагогов и учеников.
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