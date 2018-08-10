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Московские школьники завоевали 9 золотых медалей на международных олимпиадах
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Московские школьники завоевали 9 золотых медалей на международных олимпиадах 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
Девять из 14 золотых медалей завоевали московские школьники на международных олимпиадах в этом году, передает «ТВ Центр».
Столичные учащиеся входили в сборную команду страны и показали лучшие результаты по математике, биологии, физике, химии и географии. Отличившихся ждёт материальное поощрение. Так, победители, получат премии — один миллион рублей. Обладатели серебряных медалей — по 500 тысяч рублей, бронзовые призеры — по 250 тысяч рублей.
В последние несколько лет московские учащиеся всегда становились призёрами всероссийских олимпиад и международных состязаний.
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