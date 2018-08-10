Московские школьники завоевали 9 золотых медалей на международных олимпиадах

Девять из 14 золотых медалей завоевали московские школьники на международных олимпиадах в этом году, передает «ТВ Центр».

Столичные учащиеся входили в сборную команду страны и показали лучшие результаты по математике, биологии, физике, химии и географии. Отличившихся ждёт материальное поощрение. Так, победители, получат премии — один миллион рублей. Обладатели серебряных медалей — по 500 тысяч рублей, бронзовые призеры — по 250 тысяч рублей.

В последние несколько лет московские учащиеся всегда становились призёрами всероссийских олимпиад и международных состязаний.