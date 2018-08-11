Россия продолжает уверенно лидировать в медальном зачете чемпионата Европы по летним видам спорта

Сборная России упрочила лидерство в медальном зачете чемпионата Европы по летним видам спорта. В пятницу, 10 августа, россияне завоевали 3 золотые и 3 серебряные медали. Всего же у России на данный момент 57 медалей: 27 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых. Второе место занимает Великобритания (54: 19, 19, 16), а замыкает тройку Голландия (32: 12, 10, 10).

Чемпионат Европы по летним видам спорта

Медальный зачет

1. Россия — 27-18-12 (57)

2. Великобритания — 19-19-16 (54)

3. Голландия — 12-10-10 (32)

4. Италия — 11-16-24 (51)

5. Франция — 12-10-7 (29)

6. Германия — 9-13-19 (41)

7. Украина — 8-10-5 (23)

8. Венгрия — 6-4-3 (13)

9. Швейцария — 6-1-6 (13)

10. Польша — 5-4-5 (14)