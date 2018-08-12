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Россия выиграла медальный зачет ЧЕ по прыжкам в воду и по водным видам спорта
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Россия выиграла медальный зачет ЧЕ по прыжкам в воду и по водным видам спорта 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по водным видам спорта, который прошел в Великобритании. Также россияне стали первыми и в зачете соревнований по прыжкам в воду.
В соревнованиях по прыжкам в воду россияне пять золотых медалей, четыре серебряные и три бронзовые. На втором месте сборная Великобритании (4-5-1), на третьем — сборная Германии (1-2-5).
В зачете всех водных видов спорта сборная России завоевала 23 золотые медали, 15 серебряных и девять бронзовых. Второе место заняла сборная Великобритании (13-12-9), третье — сборная Италии (8-12-19).
Соревнования проходили в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
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