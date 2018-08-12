Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет ЧЕ по летним видам спорта

Сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, сообщает ТАСС

Россияне завоевали 66 медалей — 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых. За победу в общекомандном медальном зачете сборная России получит трофей чемпионата Европы, который вручают лучшей команде турнира. Т Второе место заняла сборная Великобритании, в активе которой 71 медаль. Отрыв российской сборной от британской составляет семь золотых медалей. На чемпионате Европы осталось разыграть шесть комплектов наград, то есть сборная России стала недосягаема для соперников.