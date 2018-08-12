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404 казахстанских спортсмена будут бороться за медали на XVIII летних Азиатских играх в Индонезии
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404 казахстанских спортсмена будут бороться за медали на XVIII летних Азиатских играх в Индонезии 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Астана, 12 августа /Синьхуа/ — В городе Алматы в воскресенье состоялась официальная церемония проводов национальной сборной Казахстана на XVIII летние Азиатские игры в Индонезии. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
"Мы видим, что Азия становится центром спортивного мира — зимние Олимпийские игры прошли в Южной Корее, следующие летние Олимпийские игры пройдут в Японии, затем Олимпиада вернется в Китай, уже по зимним видам спорта. Это все символизирует не столько высокий уровень развития спорта на континенте, сколько рост конкуренции среди спортсменов Азии", — сказал заместитель генерального секретаря Национального олимпийского комитета Казахстана Ельдос Рамазанов.
Азиатские игры пройдут с 18 августа по 2 сентября. Национальная сборная Казахстана представлена 440 спортсменами, из них 404 будут бороться за медали в 25 олимпийских видах спорта по 37 спортивным дисциплинам. —0—
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