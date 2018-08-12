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ФХР намерена отстаивать сохранение текущего формата олимпийского хоккейного турнира
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ФХР намерена отстаивать сохранение текущего формата олимпийского хоккейного турнира 

SPORT24.ru 40 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Федерация хоккея России выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что будет делать все возможное для сохранения существующего формата олимпийского хоккейного турнира.
Ранее появилась информация о том, что хоккейный турнир как мужской, так и женский, могут исключить из программы Олимпийских игр. Журналист Горд Миллер сообщил, что Международный олимпийский комитет рассматривает четыре пункта по данному вопросу. Первый пункт — проведение турнира с участием игроков из НХЛ. Второй — без игроков НХЛ, третий — задействовать игроков до 23 лет, четвертый — отказаться от проведения турнира.
«В связи с возникшим в СМИ обсуждением формата олимпийского хоккейного турнира, Федерация хоккея России считает необходимым обозначить свою позицию.
Олимпийский хоккейный турнир — важнейшее международное соревнование и участие в нем мужской и женской национальных сборных абсолютно необходимо.
Национальная хоккейная лига вправе принимать решение об участии ее игроков в Олимпиаде. Однако, проведение олимпийского хоккейного турнира не зависит от позиции НХЛ. Олимпиада-2018 показала, что внимание к хоккею и уровень олимпийского турнира остается высоким независимо от участия игроков НХЛ.
ФХР всеми средствами и на всех уровнях будет отстаивать сохранение существующего формата олимпийского хоккейного турнира — выступление ведущих мировых сборных в сильнейшем составе. Ближайший конгресс ИИХФ пройдет 27–28 сентября на Мальте.», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФХР.
Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине в 2022 году.
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