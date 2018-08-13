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МОК готовит безумную реформу
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МОК готовит безумную реформу 

Рамблер 4 часа назад
Спортивный журналист Горд Миллер в своем твиттере рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает четыре сценария с хоккейным турниром на Олимпиаде-2022.
В первом варианте на ОИ в Пекин поедут хоккеисты НХЛ. «Чемпионат» называет этот сценарий наиболее предпочтительным для всех, кроме руководства лиги.
По второму сценарию, олимпийский турнир пройдет без игроков НХЛ, как это было на Играх в Пхёнчхане. «Чемпионат» отмечает, что этот формат оставил у болельщиков неприятный осадок, так как именно присутствие лучших игроков мира повышало интерес к олимпийскому хоккею.
Третий вариант — участие в турнире молодежных команд с игроками не старше 23 лет по примеру олимпийского футбола. Для футбола Олимпиада также не является важнейшим соревнованием и не сравнима по популярности с чемпионатами мира и Европы. При этом каждой олимпийской сборной по футболу разрешено заявлять по три игрока старшего возраста.
По четвертому сценарию, хоккейный турнир на Олимпиаде может быть отменен. «Чемпионат» отмечает, что исключать этот вариант нельзя, так как позиции НХЛ, МОК и Международной федерации хоккея на льду не сходятся, а договариваться стороны пока не научились. По версии издания, решение об отмене хоккейного турнира может быть принято непосредственно перед Олимпиадой.
Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн предлагал включить хоккей в программу летних Олимпийских игр, чтобы игроки лиги могли участвовать в турнире, не прерывая свой сезон. Он напомнил, что хоккей дебютировал именно на летних ОИ в 1920 году.
На Олимпиаде-2018 золотые медали хоккейного турнира завоевала сборная России. В финале россияне обыграли команду Германии со счетом 4:3. Российская команда не получала олимпийского «золота» с 1992 года. Спортивные эксперты говорили, что на исход турнира повлияло и отсутствие игроков НХЛ, объединяющей хоккейные клубы США и Канады.
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