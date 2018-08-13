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Столичные школьники завоевали девять золотых медалей на международных олимпиадах
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Столичные школьники завоевали девять золотых медалей на международных олимпиадах 

Управа Пресненского района города Москвы 12 минут назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Школьники из Москвы завоевали девять золотых медалей из 14 возможных на международных образовательных олимпиадах. Об этом проинформировали 10 августа.
Ребята показали лучшие результаты в мире по математике, биологии, химии, физике и географии.
Отметим, что помимо золотых медалей, ученики столичных школ завоевали еще и четыре серебряные награды.
На официальном сайте мэра Москвы сообщили, что олимпиады проходили в Румынии, Иране, Чехии, Словакии, Португалии и Канаде.
Всех победителей и призеров международных интеллектуальных соревнований ждут материальные поощрения от Правительства Москвы.
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