Столичные школьники завоевали девять золотых медалей на международных олимпиадах

Школьники из Москвы завоевали девять золотых медалей из 14 возможных на международных образовательных олимпиадах. Об этом проинформировали 10 августа.

Ребята показали лучшие результаты в мире по математике, биологии, химии, физике и географии.

Отметим, что помимо золотых медалей, ученики столичных школ завоевали еще и четыре серебряные награды.

На официальном сайте мэра Москвы сообщили, что олимпиады проходили в Румынии, Иране, Чехии, Словакии, Португалии и Канаде.