Вячеслав Фетисов оценил возможное исключение хоккея из программы ОИ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов в беседе с НСН оценил возможное исключение мужского хоккейного турнира из программы зимних Олимпийских игр.

«Абсурд полнейший. Мне кажется, что это провокация, даже комментировать не хочу», — заявил он.

По его словам, хоккей — главный вид спорта на Олимпиаде.

Ранее президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о возможных реформах мужского хоккейного турнира на зимней Олимпиаде в Пекине.

Также в ФХР заявили о готовности отстаивать действующий формат олимпийского турнира.