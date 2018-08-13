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Вячеслав Фетисов оценил возможное исключение хоккея из программы ОИ
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Вячеслав Фетисов оценил возможное исключение хоккея из программы ОИ 

RT на русском 27 минут назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов в беседе с НСН оценил возможное исключение мужского хоккейного турнира из программы зимних Олимпийских игр.
«Абсурд полнейший. Мне кажется, что это провокация, даже комментировать не хочу», — заявил он.
По его словам, хоккей — главный вид спорта на Олимпиаде.
Ранее президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о возможных реформах мужского хоккейного турнира на зимней Олимпиаде в Пекине.
Также в ФХР заявили о готовности отстаивать действующий формат олимпийского турнира.
RT на русском: последние новости
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