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Россия претендует на проведение Европейских игр-2023
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Россия претендует на проведение Европейских игр-2023 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Россия может стать хозяйкой III Европейских игр 2023 года. Однако какой именно российский город примет престижные соревнования пока не сообщается. Известно, что в России готовы организовать турнир, если ей это будет доверено.
"У нас есть возможность провести Европейские Олимпийские игры. Если России это доверят, то можно будет провести в 2023 году", — цитирует собственного высокопоставленного источника РИА Новости.
Напомним, что I Европейские игры прошли в 2015 году в Баку. Россия была претендентом на проведение второго розыгрыша турнира в 2019 году, однако из-за допингового скандала вокруг российского спорта Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отказаться от проведения такого крупного спортивного события. Вместо России соревнования 2019 года примет Минск.
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