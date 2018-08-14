Ещё
Четыре медали завоевали подмосковные спортсмены на летней Спартакиаде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четыре медали завоевали подмосковные спортсмены на летней Спартакиаде 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Соревнования прошли в Пензе.
Четыре медали завоевали спортсмены из Московской области на IV летней Спартакиаде по фехтованию, передает «Радио 1».
На счету подмосковной команды одна золотая награда и три серебра.
Золотую награду выиграла женская четверка в рапире, в финале оказавшаяся сильнее представительниц республики Татарстан. Серебряные награды завоевали мужская команда в сабле и шпаге, женская команда в шпаге.
По итогам турнира сборная Московской области стала второй в медальном зачете, первое место досталось команде из Москвы.
Вечерняя Москва: последние новости
Российская сборная выиграла медальный зачет чемпионата Европы по летним видам спорта Столичные велосипедистки стали чемпионками Европы Подмосковные футболистки завоевали золото на Спартакиаде молодежи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия организует еще один чемпионат мира92
Медведева опять предала Россию268
Англичане «кинули» Дзюбу18
«Ливерпуль» сдал Салаха полиции
Проклятый матч: судья рванул с поля быстрее футболистов4
Видео
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:44
Англичане «кинули» Дзюбу
Футбол
01:17
«Ливерпуль» сдал Салаха полиции
Футбол
00:44
Решена судьба Дзюбы
Футбол
01:12
Футболист повздорил с одноклубником и пожалел
Футбол
00:39
Шарапову не пустили на турнир в США
Теннис
00:46
«Безумный» гол африканца сочли лучшим в году
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение