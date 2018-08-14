Четыре медали завоевали подмосковные спортсмены на летней Спартакиаде

Соревнования прошли в Пензе.

Четыре медали завоевали спортсмены из Московской области на IV летней Спартакиаде по фехтованию, передает «Радио 1».

На счету подмосковной команды одна золотая награда и три серебра.

Золотую награду выиграла женская четверка в рапире, в финале оказавшаяся сильнее представительниц республики Татарстан. Серебряные награды завоевали мужская команда в сабле и шпаге, женская команда в шпаге.

По итогам турнира сборная Московской области стала второй в медальном зачете, первое место досталось команде из Москвы.