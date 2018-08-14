Мужской хоккей оставили в рамках зимней Олимпиады в Пекине

Мужской и женский хоккейные турниры войдут в программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее сообщалось о том, что мужской хоккей могут исключить из программы Олимпиады, такую возможность рассматривал МОК.