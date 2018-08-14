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Мужской хоккей оставили в рамках зимней Олимпиады в Пекине
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Мужской хоккей оставили в рамках зимней Олимпиады в Пекине 

BFM.RU 24 минуты назад
Фото: Москва24
Мужской и женский хоккейные турниры войдут в программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее сообщалось о том, что мужской хоккей могут исключить из программы Олимпиады, такую возможность рассматривал МОК.
Так, журналист TSN Горд Миллер со ссылкой на главу Международной федерации хоккея Рене Фазеля рассказал, что МОК рассматривает четыре варианта организации мужского хоккейного турнира на Олимпиадах. Первый вариант предполагал участие игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), второй — проведение турнира без участия хоккеистов, находящихся на контракте с командами НХЛ, третий предполагал задействовать для участия в Играх только хоккеистов в возрасте младше 23 лет, четвертый — совсем отказаться от проведения хоккейного турнира в рамках Игр.
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