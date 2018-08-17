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Москвичи завоевали 13 медалей международных школьных олимпиад
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Москвичи завоевали 13 медалей международных школьных олимпиад 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Московские школьники в составе сборной России на международных олимпиадах в 2018 году завоевали 13 медалей: девять золотых и четыре серебряных, сообщили в столичном департаменте образования.
«Всего у России 15 золотых медалей, шесть серебряных, две бронзовых. Команда Москвы завоевала девять золотых, четыре серебряных. Хотя соревнования направлены на школьников, уровень заданий обычно очень высок. Поэтому успешное выступление на международной олимпиаде во многих странах дает право поступить в любое высшее учебное заведение по своему выбору», — отметили в ведомстве.
Ученики столичной школы №1329 Артур Герасименко и Егор Рябов взяли «золото» Международной математической олимпиады в Румынии. Награды высшего достоинства Международной биологической олимпиады получили школьники Азат Гараев (СУНЦ МГУ) и Артем Пустовид (Университетская гимназия), «серебро» завоевала Ирина Ярутич — ученица школы №1567. Золотая медаль олимпиады по химии досталась Алексею Коноплеву из СУНЦ МГУ, а серебряная — учащемуся школы №179 Даниилу Бардонову. Три золотые медали Международной физической олимпиады завоевали Григорий Бобков (школа №1589), Вячеслав Кузнецов (школа №192), Станислав Цапаев. «Серебро» олимпиады по физике взял Алексей Шишкин из школы №1589.
Абсолютным победителем Международной географической олимпиады стал Ален Коспанов — ученик школы №853, «серебро» досталось ученице школы №1454 Ольге Богдановой.
В этом году Россия стала участником восьми олимпиад: по математике, физике, химии, географии, биологии, информатике, естественно-научной, астрономии и астрофизике (три последних еще не состоялись). Нашу страну представляют 37 учащихся, из них 20 — школьники Москвы.
Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева высоко оценила столичную систему образования, отметив, что Москва является лидером в стране по количеству победителей предметных олимпиад.
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