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Олимпийская деревня встречает участников 18-х Азиатских игр в Джакарте
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Олимпийская деревня встречает участников 18-х Азиатских игр в Джакарте 

ИА Синьхуа 6 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Джакарта, 16 августа /Синьхуа/ — На фото запечатлены празднично одетые девушки, тепло встречающие спортсменов из разных стран и районов в олимпийской деревне Азиатских игр. 18 августа в индонезийской столице Джакарте откроются 18-е Азиатские игры.
Джакарта, 16 августа /Синьхуа/ — На фото запечатлены празднично одетые девушки, тепло встречающие спортсменов из разных стран и районов в олимпийской деревне Азиатских игр. 18 августа в индонезийской столице Джакарте откроются 18-е Азиатские игры.
Джакарта, 16 августа /Синьхуа/ — На фото запечатлены празднично одетые девушки, тепло встречающие спортсменов из разных стран и районов в олимпийской деревне Азиатских игр. 18 августа в индонезийской столице Джакарте откроются 18-е Азиатские игры.
Джакарта, 16 августа /Синьхуа/ — На фото запечатлены празднично одетые девушки, тепло встречающие спортсменов из разных стран и районов в олимпийской деревне Азиатских игр. 18 августа в индонезийской столице Джакарте откроются 18-е Азиатские игры.
Джакарта, 16 августа /Синьхуа/ — На фото запечатлены празднично одетые девушки, тепло встречающие спортсменов из разных стран и районов в олимпийской деревне Азиатских игр. 18 августа в индонезийской столице Джакарте откроются 18-е Азиатские игры.
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