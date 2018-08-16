Олимпийская деревня встречает участников 18-х Азиатских игр в Джакарте

Джакарта, 16 августа / Синьхуа / — На фото запечатлены празднично одетые девушки, тепло встречающие спортсменов из разных стран и районов в олимпийской деревне Азиатских игр. 18 августа в индонезийской столице Джакарте откроются 18-е Азиатские игры.

Джакарта, 16 августа /Синьхуа/ — На фото запечатлены празднично одетые девушки, тепло встречающие спортсменов из разных стран и районов в олимпийской деревне Азиатских игр. 18 августа в индонезийской столице Джакарте откроются 18-е Азиатские игры.

Джакарта, 16 августа /Синьхуа/ — На фото запечатлены празднично одетые девушки, тепло встречающие спортсменов из разных стран и районов в олимпийской деревне Азиатских игр. 18 августа в индонезийской столице Джакарте откроются 18-е Азиатские игры.

Джакарта, 16 августа /Синьхуа/ — На фото запечатлены празднично одетые девушки, тепло встречающие спортсменов из разных стран и районов в олимпийской деревне Азиатских игр. 18 августа в индонезийской столице Джакарте откроются 18-е Азиатские игры.

Джакарта, 16 августа /Синьхуа/ — На фото запечатлены празднично одетые девушки, тепло встречающие спортсменов из разных стран и районов в олимпийской деревне Азиатских игр. 18 августа в индонезийской столице Джакарте откроются 18-е Азиатские игры.