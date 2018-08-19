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Традиционные танцы и вулкан: в Индонезии стартовали Азиатские игры
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Традиционные танцы и вулкан: в Индонезии стартовали Азиатские игры 

Мир24 4 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Пиротехническое шоу и импровизированный вулкан. В столице Индонезии Джакарте открылись летние Азиатские игры, сообщает телеканал «МИР 24».
Спортивный праздник начался с традиционного индонезийского танца — саман. Он внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Декорации на основной сцене напоминали гигантский водопад и джунгли.
Кульминаций церемонии стало завершение эстафеты огня игр. Факелоносцы поднялись на вершину горы и зажгли вулкан.
Всего в этом году в играх участвуют более 10 тысяч спортсменов из 45 стран и районов Азии. Среди них делегации из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана.
Азиатские игры продлятся 15 дней и завершатся 2 сентября.
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