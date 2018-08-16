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Илья Штокалов до сих пор не получил бронзу Олимпиады-2016
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Илья Штокалов до сих пор не получил бронзу Олимпиады-2016 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Российский гребец Илья Штокалов до сих пор не получил бронзовую медаль Олимпиады-2016, сообщает "РИА Новости". Спортсмен на Играх в Рио занял четвертое место на дистанции 1000 м в каноэ-одиночке. Однако после этого молдавский спортсмен Сергей Тарновский, ставший третьим, был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
— Я до сих пор не получил бронзовую медаль, прошло уже два года с Олимпиады и год с решения CAS. Процесс перераспределения медалей в МОК начался, еще идут определенные процедуры. Остается только ждать, — сказал Штокалов.
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