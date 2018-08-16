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МОК временно приостановил отстранение Кувейта
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МОК временно приостановил отстранение Кувейта 

Спорт-Экспресс 58 минут назад
Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял отстранение со спортсменов из Кувейта, сообщает официальный сайт организации. Такое решение было принято в связи с прогрессом, достигнутым кувейтской стороной, а также в интересах атлетов из этой страны
НОК Кувейта был дисквалифицирован в 2015 году из-за избыточного государственного вмешательства в дела спортивных федераций. В сегодняшнем решении МОК говорится, что в качестве жеста доброй воли, а также отмечая прогресс в этом вопросе (в частности, договоренность с правительством Кувейта о невмешательстве в работу НОК), дисквалификация временно приостановлена.
Планируется, что 3-4 октября на следующем заседании МОК вернется к рассмотрению этого вопроса и решит, продлевать ли приостановку дисквалификации.
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