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Фехтовальщик Алексанин принес Казахстану первое золото Азиатских игр
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Фехтовальщик Алексанин принес Казахстану первое золото Азиатских игр 

Мир24 21 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Сборная Казахстана завоевала первую золотую медаль на Азиатских играх в Индонезии, сообщает «МИР 24». Награду высшей пробы принес своей стране фехтовальщик Дмитрий Алексанин.
Накануне в финальном поединке Алексанин сразился с олимпийским чемпионом из Южной Кореи Пак Сан Еном. Преимущество казахстанец удерживал на протяжении трех периодов, в итоге победа со счетом 15:12. Спортсмен посвятил ее Казахстану и погибшему фигуристу Денису Тену.
«Эмоции переполняют, все было здорово. Была проделана колоссальная работа», — говорит чемпион Азиатских игр-2018.
Казахстанские борцы также принесли медали. Данияр Кайсанов взял серебро. Бронзовые медали завоевали Саятбек Окасов и Адилет Давлумбаев.
В национальную сборную входят более 400 спортсменов. Они будут бороться за медали в 25 олимпийских видах спорта по 37 дисциплинам.
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