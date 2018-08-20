Фехтовальщик Алексанин принес Казахстану первое золото Азиатских игр

Сборная Казахстана завоевала первую золотую медаль на Азиатских играх в Индонезии, сообщает «МИР 24». Награду высшей пробы принес своей стране фехтовальщик Дмитрий Алексанин.

Накануне в финальном поединке Алексанин сразился с олимпийским чемпионом из Южной Кореи Пак Сан Еном. Преимущество казахстанец удерживал на протяжении трех периодов, в итоге победа со счетом 15:12. Спортсмен посвятил ее Казахстану и погибшему фигуристу Денису Тену

«Эмоции переполняют, все было здорово. Была проделана колоссальная работа», — говорит чемпион Азиатских игр-2018.

Казахстанские борцы также принесли медали. Данияр Кайсанов взял серебро. Бронзовые медали завоевали Саятбек Окасов и Адилет Давлумбаев.

В национальную сборную входят более 400 спортсменов. Они будут бороться за медали в 25 олимпийских видах спорта по 37 дисциплинам.

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