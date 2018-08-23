Узбекская гимнастка в 43 года выиграла серебро Азиатских игр

43-летняя спортсменка уступила в борьбе за золото только одну десятую балла. Чусовитина также намерена выступить на Олимпиаде в Токио в 2020 году, которые станут для нее восьмыми Играми в карьере. Если спортсменка выступит в Токио, то станет самой возрастной гимнасткой-участницей Олимпиад за последние 100 лет.

Первую медаль чемпионатов мира Чусовитина выиграла в 1991 году, когда выступала еще за СССР. Тогда она взяла золото.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Чусовитина заняла седьмое место.

Ранее Олимпийский совет Азии (ОСА) решил отстранить трехкратного призера Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольгу Забелинскую от выступления за команду Узбекистана на Азиатских играх — 2018.