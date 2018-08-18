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РУСАДА отправило в WADA отчеты о своей работе за последние 12 месяцев
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РУСАДА отправило в WADA отчеты о своей работе за последние 12 месяцев 

Газета.Ru 9 часов назад
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отправило два отчета во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о проделанной работе за последние 12 месяцев, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
"Нами было отправлено два отчета о деятельности агентства за прошедший год. В первом отчете речь шла о том, что было сделано нами по итогам прошлогоднего сентябрьского аудита. Мы сообщили в WADA о том, что учли все рекомендации и сейчас используем в своей работе лучшие наработки в сфере образования, тестирований и расследований.
Второй документ — это общий отчет обо всех направлениях нашей деятельности", — заявила Пахноцкая.
WADA рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА 20 сентября.
Ранее президент WADA заявил, что антидопинговая работа на ЧМ-2018 была хорошо организована.
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