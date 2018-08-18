РУСАДА отправило в WADA отчеты о своей работе за последние 12 месяцев

Об этом проинформировала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая

"Нами было отправлено два отчета о деятельности агентства за прошедший год. В первом отчете речь шла о том, что было сделано нами по итогам прошлогоднего сентябрьского аудита. Мы сообщили в WADA о том, что учли все рекомендации и сейчас используем в своей работе лучшие наработки в сфере образования, тестирований и расследований.

Второй документ — это общий отчет обо всех направлениях нашей деятельности", — заявила Пахноцкая.

WADA рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА 20 сентября.

Ранее президент WADA заявил, что антидопинговая работа на ЧМ-2018 была хорошо организована.