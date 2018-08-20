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Четыре японских баскетболиста отстранены от Азиатских игр за поход в клуб в майках сборной
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Четыре японских баскетболиста отстранены от Азиатских игр за поход в клуб в майках сборной 

ТАСС 12 часов назад
Фото: Вести.Ru
ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет Японии принял решение наказать четверых баскетболистов национальной сборной, принимающей участие в Азиатских играх, за поход в развлекательный квартал Джакарты, будучи одетыми в игровую форму команды. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что четверо спортсменов, имена которых не уточняются, были отстранены от участия в Играх и уже отправлены домой. После двух матчей группового турнира баскетбольных соревнований мужская сборная Японии занимает первое место в группе С.
"Это неподобающее поведение для спортсменов нашей сборной", — приводит агентство слова чиновника Национального олимпийского комитета Японии.
Азиатские игры открылись в Индонезии 18 августа и продлятся до 2 сентября. Участие в соревнованиях примут более 9,7 тыс. спортсменов из 42 стран.
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