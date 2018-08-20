Четыре японских баскетболиста отстранены от Азиатских игр за поход в клуб в майках сборной

ТОКИО, 20 августа. / ТАСС /. Национальный олимпийский комитет Японии принял решение наказать четверых баскетболистов национальной сборной, принимающей участие в Азиатских играх, за поход в развлекательный квартал Джакарты, будучи одетыми в игровую форму команды. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что четверо спортсменов, имена которых не уточняются, были отстранены от участия в Играх и уже отправлены домой. После двух матчей группового турнира баскетбольных соревнований мужская сборная Японии занимает первое место в группе С.

"Это неподобающее поведение для спортсменов нашей сборной", — приводит агентство слова чиновника Национального олимпийского комитета Японии.

Азиатские игры открылись в Индонезии 18 августа и продлятся до 2 сентября. Участие в соревнованиях примут более 9,7 тыс. спортсменов из 42 стран.