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Подмосковные спортсмены завоевали на первенстве России по велоспорте-маунтинбайку 7 медалей
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Подмосковные спортсмены завоевали на первенстве России по велоспорте-маунтинбайку 7 медалей 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Команда получила награды в дисциплине «раздельный старт».
Спортсмены из Московской области завоевали на первенстве России по велоспорте-маунтинбайку семь медалей различного достоинства, передает «Радио 1».
В частности, в возрастной категории 2002-2003 годов рождения Артем Авдохин выиграл золото, Алексей Волков стал вторым. Третье место досталось Даниилу Осипову.
Серебро среди спортсменов 2004-2005 годов рождения завоевал Максим Титов. Среди девушек в той же возрастной категории Степаниде Пасечник удалось завоевать бронзовую медаль.
Кроме того, Иван Гуржий стал серебряным призером в возрастной категории 2006-2007 годов рождения.
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