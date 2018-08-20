Подмосковные спортсмены завоевали на первенстве России по велоспорте-маунтинбайку 7 медалей

Команда получила награды в дисциплине «раздельный старт».

Спортсмены из Московской области завоевали на первенстве России по велоспорте-маунтинбайку семь медалей различного достоинства, передает «Радио 1».

Серебро среди спортсменов 2004-2005 годов рождения завоевал Максим Титов . Среди девушек в той же возрастной категории Степаниде Пасечник удалось завоевать бронзовую медаль.

Кроме того, Иван Гуржий стал серебряным призером в возрастной категории 2006-2007 годов рождения.