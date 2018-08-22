Министр спорта: Россия готова к исполкому WADA и ждет его с оптимизмом

"Мы готовы к сентябрьскому исполкому WADA. Мне еще предстоит провести ряд встреч до этого заседания, но в целом мы готовы. Наша позиция сформулирована, всем понятна, думаю, отступать мы не намерены. В общем и целом, жду сентября с оптимизмом", — сказал Колобков.

Исполком WADA состоится 20 сентября на Сейшельских островах.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2015 году признали не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу, а в мае текущего года президент WADA Крейг Риди сообщил, что комитет по соответствию WADA получил письмо от российских спортивных властей, которое может стать прорывом в процессе восстановления в правах РУСАДА.

Ранее российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписало соглашение о сотрудничестве с Национальным антидопинговым агентством Узбекистана (УзНАДА).