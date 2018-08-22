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Министр спорта: Россия готова к исполкому WADA и ждет его с оптимизмом
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Министр спорта: Россия готова к исполкому WADA и ждет его с оптимизмом 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российская сторона готова к сентябрьскому исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ждет его с оптимизмом, пишет "РИА Новости".
"Мы готовы к сентябрьскому исполкому WADA. Мне еще предстоит провести ряд встреч до этого заседания, но в целом мы готовы. Наша позиция сформулирована, всем понятна, думаю, отступать мы не намерены. В общем и целом, жду сентября с оптимизмом", — сказал Колобков.
Исполком WADA состоится 20 сентября на Сейшельских островах.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2015 году признали не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу, а в мае текущего года президент WADA Крейг Риди сообщил, что комитет по соответствию WADA получил письмо от российских спортивных властей, которое может стать прорывом в процессе восстановления в правах РУСАДА.
Ранее российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписало соглашение о сотрудничестве с Национальным антидопинговым агентством Узбекистана (УзНАДА).
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