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Сборная России завоевала золото ЧМ по гребле на дистанции 500 м в каноэ-четверке
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Сборная России завоевала золото ЧМ по гребле на дистанции 500 м в каноэ-четверке 

ТАСС 47 минут назад
Фото: News.ru
ТАСС, 25 августа. Россияне Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов и Иван Штыль завоевали золото в каноэ-четверке на дистанции 500 м на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в португальском городе Монтемор-у-Велью.
Спортсмены показали результат 1 минута 35,606 секунды. Вторыми стали гребцы из Украины (1.36,726), третьими — итальянцы (1.37,196).
Это пятая награда сборной России на турнире. В активе российских спортсменов две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали.
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