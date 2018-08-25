Сборная России завоевала золото ЧМ по гребле на дистанции 500 м в каноэ-четверке

Виктор Мелантьев, Михаил Павлов и ТАСС , 25 августа. Россияне Павел Петров Иван Штыль завоевали золото в каноэ-четверке на дистанции 500 м на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в португальском городе Монтемор-у-Велью. Спортсмены показали результат 1 минута 35,606 секунды. Вторыми стали гребцы из Украины (1.36,726), третьими — итальянцы (1.37,196). Это пятая награда сборной России на турнире. В активе российских спортсменов две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали.