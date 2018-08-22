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Южная Корея предложила КНДР создать объединенные команды на Олимпиаде-2020 в Токио
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Южная Корея предложила КНДР создать объединенные команды на Олимпиаде-2020 в Токио 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТВ Центр
ТАСС, 22 августа. Республика Корея предложила КНДР рассмотреть возможность создания объединенных команд по различным видам спорта с целью выступления на летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в 2020 году. Как сообщило агентство Yonhap, об этом заявил в среду южнокорейский министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван.
"Мы обсуждали [с КНДР] вопрос о том, как нам поступить с объединенными командами в преддверии Олимпиады в Токио. Мы также обменялись мнениями о проведении регулярных встреч по спортивной тематике с целью создания большего количества таких команд", — сказал он журналистам во время посещения Азиатских играх в Индонезии.
Страны уже имеют опыт выступления объединенных команд, 9 февраля делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Кроме того, объединенная женская хоккейная команда Республики Корея и КНДР приняла участие в женском олимпийском хоккейной турнире. В Азиатских играх — 2018 также принимает участие несколько единых команд, представляющих обе страны.
ХХХII летние Игры пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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