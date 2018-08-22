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Корея и КНДР могут выставить объединенные команды на Олимпиаде-2020
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Корея и КНДР могут выставить объединенные команды на Олимпиаде-2020 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Министр культуры, спорта и туризма Кореи То Чон Хван сказал, что власти страны предложили КНДР обдумать возможность создания объединенных команд по нескольким видам спорта для выступления на Олимпиаде-2020 в Токио. В этом году спортсмены из двух государств на церемонии открытия зимних Игр в Пхенчхане прошли под флагом единой Кореи, на соревнованиях выступала объединенная женская хоккейная сборная.
— Мы с КНДР обсуждали вопрос о том, как стоит поступить с объединенными командами перед Олимпиадой в Токио, — цитирует Yonhap То Чон Хвана. — Также мы поделились мнениями об организации регулярных встреч по спортивной теме для создания большего количества таких команд.
Напомним, летняя Олимпиада пройдет в столице Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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