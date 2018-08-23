Названа причина возможной отмены Олимпийских игр

Олимпиада 2018 года могла быть отменена. Об этом, как сообщает Inside the Games, заявил глава Международного олимпийского комитета.

По словам Томаса Баха, причиной отмены Игр, которые состоялись в феврале в Южной Корее, могли стать ядерные испытания в КНДР.

Спортивный чиновник уточнил, что для отмены Олимпиады было достаточно, чтобы лишь одна страна усомнилась в способности МОК обеспечить безопасность спортсменов и отказалась отправить их в Пхенчхан.

Бах подчеркнул, что Международный олимпийский комитет вел «не очень простые» переговоры с представителями стран-участниц Игр и был очень близок к отмене соревнований.

Олимпийские игры 2018 года прошли в южнокорейском Пхенчхане, который расположен лишь в 80 километрах от границы с КНДР. Сама Северная Корея была представлена на ОИ 22 спортсменами — 12-ю хоккеистками, шестью лыжниками, двумя фигуристами и двумя шорт-трекистами.