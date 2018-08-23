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Названа причина возможной отмены Олимпийских игр
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Названа причина возможной отмены Олимпийских игр 

Рамблер 7 часов назад
Олимпиада 2018 года могла быть отменена. Об этом, как сообщает Inside the Games, заявил глава Международного олимпийского комитета.
По словам Томаса Баха, причиной отмены Игр, которые состоялись в феврале в Южной Корее, могли стать ядерные испытания в КНДР.
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Спортивный чиновник уточнил, что для отмены Олимпиады было достаточно, чтобы лишь одна страна усомнилась в способности МОК обеспечить безопасность спортсменов и отказалась отправить их в Пхенчхан.
Бах подчеркнул, что Международный олимпийский комитет вел «не очень простые» переговоры с представителями стран-участниц Игр и был очень близок к отмене соревнований.
Олимпийские игры 2018 года прошли в южнокорейском Пхенчхане, который расположен лишь в 80 километрах от границы с КНДР. Сама Северная Корея была представлена на ОИ 22 спортсменами — 12-ю хоккеистками, шестью лыжниками, двумя фигуристами и двумя шорт-трекистами.
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