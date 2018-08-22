Олимпиада оказалась на грани отмены

Бах: МОК был близок к отмене Олимпиады-2018 в Пхёнчхане из-за ядерных испытаний КНДР

Международный олимпийский комитет (МОК) был очень близок к решению отменить зимние Олимпийские игры — 2018, которые прошли в южнокорейском Пхёнчхане, из-за испытаний ядерного оружия, проводимых КНДР в 2017 году. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах , слова которого приводит портал Inside the games со ссылкой на телеканал CNN Money Switzerland.

"Причиной для отмены Олимпийских игр не обязательно должны были быть какие-либо военные действия, — заявил Бах. — Проведение Игр могло быть отменено, если бы хотя бы одна страна заявила бы, что не отправит свою делегацию в Пхёнчхан, так как они не видят гарантий безопасности своих спортсменов. Если говорить дипломатическим языком, переговоры по этому вопросу проходили не очень просто. Мы были очень близки к решению отменить Олимпиаду".

В конце 2017 года ситуация на Корейском полуострове обострилась в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР. В июле прошлого года Пхеньян дважды провел испытания прототипов межконтинентальной баллистической ракеты, в конце августа и сентябре КНДР запустила две ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной боеголовки, Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.

Олимпиада проходила в уезде Пхёнчхан, который находится всего в 80 км от границы с КНДР. Представители ряда стран выражали опасение в недостаточной гарантии безопасности их делегациям во время Игр. Министр спорта Франции Лора Флессель и глава Национального олимпийского комитета (НОК) Австрии Карл Стосс заявляли, что команды их стран могут не приехать на Игры-2018, если спортсменам не будет гарантирована безопасность, но позднее они смягчили свои позиции. Представители Китая и США говорили, что их делегации не намерены отказываться от поездки в Пхёнчхан, а глава НОК Германии Альфонс Хёрманн заявлял, что поймет немецких спортсменов, если они откажутся от поездки в Пхёнчхан.

В начале 2018 года по инициативе Севера наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, затем МОК согласовал участие в них спортсменов из КНДР. Делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018.

В конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступила на Играх в Пхёнчхане. В нее вошли 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 — из КНДР. Команда выступала под флагом объединения, а вместо гимна использовалась народная песня "Ариран", в итоге хоккеистки заняли последнее место в женском хоккейном турнире.