Олимпиада оказалась на грани отмены

Международный олимпийский комитет (МОК) был очень близок к решению отменить зимние Олимпийские игры — 2018, которые прошли в южнокорейском Пхёнчхане, из-за испытаний ядерного оружия, проводимых КНДР в 2017 году. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах, слова которого приводит портал Inside the games со ссылкой на телеканал CNN Money Switzerland.
"Причиной для отмены Олимпийских игр не обязательно должны были быть какие-либо военные действия, — заявил Бах. — Проведение Игр могло быть отменено, если бы хотя бы одна страна заявила бы, что не отправит свою делегацию в Пхёнчхан, так как они не видят гарантий безопасности своих спортсменов. Если говорить дипломатическим языком, переговоры по этому вопросу проходили не очень просто. Мы были очень близки к решению отменить Олимпиаду".
В конце 2017 года ситуация на Корейском полуострове обострилась в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР. В июле прошлого года Пхеньян дважды провел испытания прототипов межконтинентальной баллистической ракеты, в конце августа и сентябре КНДР запустила две ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной боеголовки, Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.
Олимпиада проходила в уезде Пхёнчхан, который находится всего в 80 км от границы с КНДР. Представители ряда стран выражали опасение в недостаточной гарантии безопасности их делегациям во время Игр. Министр спорта Франции Лора Флессель и глава Национального олимпийского комитета (НОК) Австрии Карл Стосс заявляли, что команды их стран могут не приехать на Игры-2018, если спортсменам не будет гарантирована безопасность, но позднее они смягчили свои позиции. Представители Китая и США говорили, что их делегации не намерены отказываться от поездки в Пхёнчхан, а глава НОК Германии Альфонс Хёрманн заявлял, что поймет немецких спортсменов, если они откажутся от поездки в Пхёнчхан.
В начале 2018 года по инициативе Севера наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, затем МОК согласовал участие в них спортсменов из КНДР. Делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018.
В конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступила на Играх в Пхёнчхане. В нее вошли 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 — из КНДР. Команда выступала под флагом объединения, а вместо гимна использовалась народная песня "Ариран", в итоге хоккеистки заняли последнее место в женском хоккейном турнире.