«Ядерная угроза»: почему Олимпиаду хотели отменить

Сборные Южной Кореи и КНДР могут выступить объединенной командой на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Страны уже создали три совместных сборных — по академической гребле, гребле на каноэ и женскому баскетболу. Любопытно, что до зимней Олимпиады-2018 отношения между Кореями оставляли желать лучшего, а сами Игры оказались под угрозой из-за ядерных испытаний КНДР.

Южная Корея и КНДР наконец могут объединиться — правда, не в полном смысле этого слова, а лишь на время летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Министр спорта Южной Кореи То Чонхван предложил своим более северным коллегам создать единую команду для выступления на Олимпиаде.

Имеющая все шансы войти в историю инициатива была озвучена в ходе встречи Чонхвана с министром спорта КНДР Ким Иль Гуком: оба функционера прибыли на Азиатские игры, которые проходят в настоящее время в индонезийском Палембанге.

«Мы говорили о том, что делать с объединенными командами перед Олимпиадой в Токио. Мы также обменялись мнениями о проведении регулярных переговоров о спорте, в ходе которых мы могли бы обсуждать создание новых объединенных команд», — приводит слова Чонхвана агентство «Ренхап».

На Азиатских играх — 2018 две Кореи уже объединили свои усилия в академической гребле, гребле на каноэ и в женском турнире по баскетболу. Судя по всему, к 2020 году количество совместных сборных должно изрядно увеличиться, и, по крайней мере, в спорте Кореи снова могут стать единой страной.

Подобная практика уже применялась на зимних Играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Тогда честь двух азиатских стран защищала совместная сборная по женскому хоккею, но в остальных видах спорта объединения не произошло.

Тем не менее соседние государства явно продемонстрировали свое желание к дальнейшей «разрядке» в отношениях: так, на церемониях открытия и закрытия Олимпиады сборные прошли единой колонной под флагом Объединения (этот стяг был разработан специально для тех случаев, когда две Кореи участвуют в спортивных соревнованиях как одна команда).

Любопытно, что до старта Игр-2018 отношения между соседями были довольно напряженными, а руководство Международного олимпийского комитета (МОК) всерьез задумывалось о том, чтобы вообще отменить Олимпиаду.

Основным источником беспокойства спортивных функционеров тогда выступала ядерная программа КНДР. За два месяца до начала Игр, в декабре 2017 года, Северная Корея запустила баллистическую ракету «Хвасон-15», которая пролетела более тысячи километров и упала в Тихом океане, нарушив при этом границу территориальных вод Японии.

министерстве иностранных дел страны объяснили такие действия желанием предупредить возможную агрессию со стороны США, которые якобы собирались «спровоцировать войну на Корейском полуострове». Однако такое пояснение не устроило публику.

Спустя полгода после завершения Олимпиады президент МОК Томас Бах признался, что в организации «были очень близки к решению отменить Олимпиаду».

«Для отмены Игр не обязательно должны были начаться военные действия. Для этого хватило бы только заявления одной из стран, что она отказывается от участия в Играх из-за того, что ее спортсменам не будет обеспечена необходимая безопасность», — приводит слова функционера Inside the games.

Тем не менее Игры все-таки стартовали и прошли вполне успешно. В частности, на соревнования прибыла внушительная делегация из КНДР в количестве 550 человек. Помимо атлетов и спортивных чиновников, в ее состав вошли музыканты, представители демонстрационной команды по тхэквондо и болельщики.

Судя по всему, в ходе активного взаимодействия двух Корей по ходу Олимпиады представители стран убедились, что вполне могут мирно сосуществовать.

По завершении соревнований лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели третьи переговоры между странами в истории и сообщили о намерениях подписать мирный договор и положить конец Корейской войне. В ходе саммита Ким Чен Ын даже в шутку пообещал не будить коллегу ранними запусками ракет, а его визави шутливо спросил, когда же ему представится возможность пересечь границу КНДР.

Бах подчеркнул тот факт, что примирение двух стран началось именно с церемонии открытия Олимпиады.

«Историческим событием зимних Игр в Пхенчхане стали те минуты церемонии открытия, когда спортсмены КНДР и Южной Кореи шагали рядом как одна сборная под общим флагом Объединения.

Циники могут называть такие решения наивными, но раз уж это простодушие привело нас к мирным переговорам, которые состоятся 27 апреля, то я ничуть не против того, чтобы нас считали наивными», — приводит слова чиновника «Советский спорт».

Возможно, инициатива по объединению сборных на летней Олимпиаде-2020 станет еще одним шагом на пути медленного, но верного сближения двух частей некогда единого государства.