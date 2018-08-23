Президент Индонезии прибыл на открытие Азиатских игр-2018 на мотоцикле

В Индонезии проходят Азиатские игры — спортивное состязание, проводимое каждые четыре года среди атлетов со всех стран Азии с 1951 года. На церемонию открытия соревнований президент Индонезии Джоко Видодо прибыл на мотоцикле. Организаторы Игр сняли эффектный видеоролик с участием главы государства.

Видео доступно на «Чемпионате».

Игры проводятся под эгидой Олимпийского совета Азии. В 2018 году Азиатские игры принимают два города — Джакарта и Палембанга. Всего будут разыграны 476 комплектов медалей в 42 видах спорта.

На данный момент в медальном зачёте уверенно лидирует сборная Китая, завоевавшая 51 золотую, 36 серебряных и 20 бронзовых медалей. На втором месте Япони (23-26-30), на третьем — Южная Корея (15-20-27).