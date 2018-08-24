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Есть чем гордиться. Россия завоевала 24 медали на Гей-играх во Франции
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Есть чем гордиться. Россия завоевала 24 медали на Гей-играх во Франции 

SPORT24.ru 7 часов назад
Сборная России улучшила свой результат на юбилейных десятых Гей-играх во Франции. Российские спортсмены на турнире в Париже завоевали в общей сложности 24 медали. Об этом сообщает Федерация ЛГБТ-Спорта в России.
Российские спортсмены завоевали 12 золотых, 3 серебряные и 9 бронзовых медалей. Отметим, что на предыдущих играх россияне стали обладателями в общей сложности 15 медалей (8-3-4).
Больше всего медалей — 9, было завоевано в беговых дисциплинах. Еще 6 россияне добыли в танцах. Еще одно золото и четыре бронзы были завоеваны в волейболе спортсменами из Москвы, Омска, Владивостока и Санкт-Петербурга.
Следующие крупные спортивные ЛГБТ-соревнования ЕвроИгры пройдут в Риме (Италия) 11–13 июля 2019 года.
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