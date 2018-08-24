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Зубков начал судебную тяжбу с CAS
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Зубков начал судебную тяжбу с CAS 

News.ru 6 часов назад
Глава Федерации бобслея и скелетона РФ Александр зубков подал исковое заявление в Московский городской суд. В качестве ответчика в документе указан Спортивный арбитражный суд (CAS).
Россиянин намерен обжаловать решение инстанции о лишении его медалей Олимпийских игр в Сочи-2014. Тогда Зубкова оставили без награды в связи с подозрением на нарушение антидопинговых правил.
Соответствующее заявление главный бобслеист России подал ещё 26 июня, 2 июня документ приняли к рассмотрению. Мосгорсуд во главе с судьей Ильнаром Басыровым займётся «делом Зубкова» 19 сентября, сообщает Матч ТВ.
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