Рассмотрение апелляций Зайцевой и Вилухиной в CAS перенесено на неопределенный срок

МОСКВА, 24 августа. / ТАСС /. Рассмотрение апелляций российских биатлонисток Ольги Зайцевой , Ольги Вилухиной и Яны Романовой на санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне перенесено на неопределенный срок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Чемпионка Олимпиад 2006 и 2010 годов Зайцева, призер чемпионата мира 2012 года Вилухина и призер чемпионата Европы Романова были лишены серебряных медалей эстафетной гонки Игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Вилухина также была лишена олимпийского серебра за второе место в спринте. Они оспорили это решение в CAS, куда апелляции подали еще 39 российских спортсменов, наказанных МОК, однако рассмотрение их дел было отложено в связи с тем, что их интересы представляют другие адвокаты, а сами спортсменки к тому моменту уже закончили карьеры.

"Дела Романовой, Вилухиной и Зайцевой приостановлены по соглашению сторон. Ожидается, что эти дела будут рассматриваться после вынесения мотивировочных решений по другим «сочинским делам». Тем не менее, точно неизвестно, когда это произойдет", — сообщили в CAS.

В феврале CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, протесты еще 11 — частично (их результаты на Олимпиаде в Сочи остались аннулированными, но с них было снято пожизненное отлучение от Игр).

Мотивировочные части решений были опубликованы только по делу олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова , который был лишен двух золотых олимпийских наград.