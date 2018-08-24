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Рассмотрение апелляций Зайцевой и Вилухиной в CAS перенесено на неопределенный срок
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Рассмотрение апелляций Зайцевой и Вилухиной в CAS перенесено на неопределенный срок 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Рассмотрение апелляций российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой на санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне перенесено на неопределенный срок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Чемпионка Олимпиад 2006 и 2010 годов Зайцева, призер чемпионата мира 2012 года Вилухина и призер чемпионата Европы Романова были лишены серебряных медалей эстафетной гонки Игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Вилухина также была лишена олимпийского серебра за второе место в спринте. Они оспорили это решение в CAS, куда апелляции подали еще 39 российских спортсменов, наказанных МОК, однако рассмотрение их дел было отложено в связи с тем, что их интересы представляют другие адвокаты, а сами спортсменки к тому моменту уже закончили карьеры.
"Дела Романовой, Вилухиной и Зайцевой приостановлены по соглашению сторон. Ожидается, что эти дела будут рассматриваться после вынесения мотивировочных решений по другим «сочинским делам». Тем не менее, точно неизвестно, когда это произойдет", — сообщили в CAS.
В феврале CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, протесты еще 11 — частично (их результаты на Олимпиаде в Сочи остались аннулированными, но с них было снято пожизненное отлучение от Игр).
Мотивировочные части решений были опубликованы только по делу олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова, который был лишен двух золотых олимпийских наград.
Зайцева, Вилухина и Романова также подали иск в Нью— Йорке к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, который стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле о допинговых нарушениях на сочинской Олимпиаде.
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