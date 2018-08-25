Ещё
Глава МОК признал непобедимость допинга
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава МОК признал непобедимость допинга 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал борьбу с употреблением спортсменами запрещенных препаратов. Слова функционера передает Road.
По мнению Баха, допинг всегда будет иметь место в спорте. «Война против допинга — это одна из тех, которую не удастся выиграть», — отметил чиновник. Он также обратил внимание, что важную роль в борьбе с допингом может занять Международное агентство допинг-тестирования (ITA), которая действует независимо от МОК или Спортивного арбитражного суда.
В конце июля в МОК раскритиковалии законодательную инициативу США, согласно которой виновные в употреблении запрещенных препаратов могли получить реальные тюремные сроки. Предполагаемый акт получил название «закона Родченкова».
Последние новости
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире. Видео Американец склеил парня из мусора и обручился с ним Эвелину Бледанс оплодотворили в эфире шоу Малахова
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плющенко можно дурачить людей, а Сотниковой — нет?7
Хабиб против Конора: дело дошло до отца10
Плачет в коляске: что происходит с Шумахером18
Тарасова набросилась на Сотникову28
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение