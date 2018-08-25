В МОК сделали сенсационное признание про допинг

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что борьба с допингом — это война, в которой нельзя победить.

«Допинг будет всегда. Это одна из войн, в которых вы не можете победить», — констатировал он.

CNN. Вместе с тем сообщается, что Международный олимпийский комитет приступил к реализации амбициозной стратегической программы на будущее. Она включает 40 рекомендаций, направленных на то, чтобы игры были чистыми, передает

5 декабря 2017, после того, как Россия была признана виновной в систематическом нарушении допинговых правил в Сочи-2014, был приостановлено ее членство в МОК, Россию также обязали внести 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы.

Россия обязалась начать выплату в срок. Тогда же российская национальная команда была отстранена от участия в Олимпийских играх-2018. В Пхенчхан приехали только атлеты, получившие приглашение от МОК. Они выступали в статусе «спортсмены-олимпийцы из России под нейтральным олимпийским флагом.

В конце февраля членство России в организации было восстановлено.