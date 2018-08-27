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Сборная России стала третьей в медальном зачёте ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
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Сборная России стала третьей в медальном зачёте ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: Живая Кубань
Сборная России по гребле на байдарках и каноэ заняла третье место в медальном зачёте чемпионата мира, который проходил в Португалии.
На турнире отечественные спортсмены завоевали в общей сложности 11 медалей — три золотые, три серебряные и пять бронзовых.
В медальном зачёте ЧМ российские гребцы уступили только сборным Германии (13 медалей, семь из которых — золотые) и Венгрии (девять медалей, в том числе шесть золотых).
Ранее сообщалось, что россиянин Кирилл Шамшурин стал бронзовым призёром ЧМ в Португалии.
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