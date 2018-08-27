Сборная России стала третьей в медальном зачёте ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Сборная России по гребле на байдарках и каноэ заняла третье место в медальном зачёте чемпионата мира, который проходил в Португалии.

На турнире отечественные спортсмены завоевали в общей сложности 11 медалей — три золотые, три серебряные и пять бронзовых.

В медальном зачёте ЧМ российские гребцы уступили только сборным Германии (13 медалей, семь из которых — золотые) и Венгрии (девять медалей, в том числе шесть золотых).