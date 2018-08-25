Колобков уверен, что крымских атлетов допустят до Олипийских игр

Министр спорта России Павел Колобков выразил уверенность что проблем с допуском крымских атлетов до участия в летней Олимпиаде 2020 года, и зимних Играх 2022 года.

«Никаких проблем нет, крымские спортсмены — это спортсмены, выступающие в составе соборной России. Надо только пройти отбор», — приводит слова Колобкова РИА Новости

Он отметил, что у него не сомнений в участии российской сборной в предстоящих Играх.

«И крымские спортсмены будут участниками Олимпиады в Токио и в Пекине, тем более во многих видах спорта они показывают хорошие результаты», — добавил министр.

Летняя Олимпиада 2020 года пройдёт в Токио, а зимние Игры 2022 года — в Пекине.

Ранее сообщалось, что Колобков считает Крым подходящим вариантом для создания центра велоспорта.