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Колобков уверен, что крымских атлетов допустят до Олипийских игр
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Колобков уверен, что крымских атлетов допустят до Олипийских игр 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
Министр спорта России Павел Колобков выразил уверенность что проблем с допуском крымских атлетов до участия в летней Олимпиаде 2020 года, и зимних Играх 2022 года.
«Никаких проблем нет, крымские спортсмены — это спортсмены, выступающие в составе соборной России. Надо только пройти отбор», — приводит слова Колобкова РИА Новости.
Он отметил, что у него не сомнений в участии российской сборной в предстоящих Играх.
«И крымские спортсмены будут участниками Олимпиады в Токио и в Пекине, тем более во многих видах спорта они показывают хорошие результаты», — добавил министр.
Летняя Олимпиада 2020 года пройдёт в Токио, а зимние Игры 2022 года — в Пекине.
Ранее сообщалось, что Колобков считает Крым подходящим вариантом для создания центра велоспорта.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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