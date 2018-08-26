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Узбекский спортсмен получил лицензию на Олимпиаду-2020
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Узбекский спортсмен получил лицензию на Олимпиаду-2020 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Ташкент, 26 августа /Синьхуа/ — Первая ракетка Узбекистана Денис Истомин получил лицензию на Олимпийские игры, сообщила в субботу пресс-служба узбекского НОК.
В финале одиночных соревнований среди мужчин Д. Истомин в трех сетах обыграл У Ибина из Китая. Эта победа принесла спортсмену золотую медаль и лицензию на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020-м году.
Отметим, что эта лицензия на Олимпиаду-2020 стала для Узбекистана первой. Последний раз победительницей Азиатской Олимпиады становилась Ирода Тулаганова в 2002 году в Пусане. —0—
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