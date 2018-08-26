18-е Азиатские игры — Гимнастика: китайские спортсмены выиграли 8 золотых медалей!

Пекин, 25 августа / Синьхуа / — Накануне завершились соревнования по гимнастике в рамках 18-х Азиатских игр в Джакарте. За 5 дней китайские гимнасты в полной мере продемонстрировали свое мастерство и выиграли 8 золотых медалей. Всего в рамках соревнований по гимнастике на Азиатских играх-2018 было разыграно 14 золотых медалей. (Синьхуа)

Пекин, 25 августа /Синьхуа/ — Накануне завершились соревнования по гимнастике в рамках 18-х Азиатских игр в Джакарте. За 5 дней китайские гимнасты в полной мере продемонстрировали свое мастерство и выиграли 8 золотых медалей. Всего в рамках соревнований по гимнастике на Азиатских играх-2018 было разыграно 14 золотых медалей. (Синьхуа)

Пекин, 25 августа /Синьхуа/ — Накануне завершились соревнования по гимнастике в рамках 18-х Азиатских игр в Джакарте. За 5 дней китайские гимнасты в полной мере продемонстрировали свое мастерство и выиграли 8 золотых медалей. Всего в рамках соревнований по гимнастике на Азиатских играх-2018 было разыграно 14 золотых медалей. (Синьхуа)

Пекин, 25 августа /Синьхуа/ — Накануне завершились соревнования по гимнастике в рамках 18-х Азиатских игр в Джакарте. За 5 дней китайские гимнасты в полной мере продемонстрировали свое мастерство и выиграли 8 золотых медалей. Всего в рамках соревнований по гимнастике на Азиатских играх-2018 было разыграно 14 золотых медалей. (Синьхуа)

Пекин, 25 августа /Синьхуа/ — Накануне завершились соревнования по гимнастике в рамках 18-х Азиатских игр в Джакарте. За 5 дней китайские гимнасты в полной мере продемонстрировали свое мастерство и выиграли 8 золотых медалей. Всего в рамках соревнований по гимнастике на Азиатских играх-2018 было разыграно 14 золотых медалей. (Синьхуа)

Пекин, 25 августа /Синьхуа/ — Накануне завершились соревнования по гимнастике в рамках 18-х Азиатских игр в Джакарте. За 5 дней китайские гимнасты в полной мере продемонстрировали свое мастерство и выиграли 8 золотых медалей. Всего в рамках соревнований по гимнастике на Азиатских играх-2018 было разыграно 14 золотых медалей. (Синьхуа)

Пекин, 25 августа /Синьхуа/ — Накануне завершились соревнования по гимнастике в рамках 18-х Азиатских игр в Джакарте. За 5 дней китайские гимнасты в полной мере продемонстрировали свое мастерство и выиграли 8 золотых медалей. Всего в рамках соревнований по гимнастике на Азиатских играх-2018 было разыграно 14 золотых медалей. (Синьхуа)

Пекин, 25 августа /Синьхуа/ — Накануне завершились соревнования по гимнастике в рамках 18-х Азиатских игр в Джакарте. За 5 дней китайские гимнасты в полной мере продемонстрировали свое мастерство и выиграли 8 золотых медалей. Всего в рамках соревнований по гимнастике на Азиатских играх-2018 было разыграно 14 золотых медалей. (Синьхуа)

Пекин, 25 августа /Синьхуа/ — Накануне завершились соревнования по гимнастике в рамках 18-х Азиатских игр в Джакарте. За 5 дней китайские гимнасты в полной мере продемонстрировали свое мастерство и выиграли 8 золотых медалей. Всего в рамках соревнований по гимнастике на Азиатских играх-2018 было разыграно 14 золотых медалей. (Синьхуа)

Пекин, 25 августа /Синьхуа/ — Накануне завершились соревнования по гимнастике в рамках 18-х Азиатских игр в Джакарте. За 5 дней китайские гимнасты в полной мере продемонстрировали свое мастерство и выиграли 8 золотых медалей. Всего в рамках соревнований по гимнастике на Азиатских играх-2018 было разыграно 14 золотых медалей. (Синьхуа)