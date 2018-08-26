Тренер: Вик Уайлд восстанавливается от травмы и не планирует прекращать карьеру

МОСКВА, 26 августа. / ТАСС /. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд продолжает восстанавливаться от травмы и не думает о завершении карьеры. Об этом ТАСС заявил старший тренер сборной России Денис Салагаев.

В марте Уайлд успешно перенес операцию на колене.

"Насколько мне известно, Уайлд собирается продолжать карьеру. Сейчас он восстанавливается — после такой травмы требуется около полугода", — заявил Салагаев.

"Я на связи с членами сборной, когда это требуется, — продолжил тренер. — Но надо понимать, что летом они все тренируются по своим планам, индивидуально. В сентябре запланирован сбор национальной команды. Уайлда на нем не будет".

32-летний Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом. На Играх в Сочи в 2014 году он выиграл в параллельном и параллельном гигантском слаломе. Также россиянин является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в параллельном гигантском слаломе. На Олимпиаде в Пхёнчхане Уайлд не смог завоевать медали.