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Тренер: Вик Уайлд восстанавливается от травмы и не планирует прекращать карьеру
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Тренер: Вик Уайлд восстанавливается от травмы и не планирует прекращать карьеру 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд продолжает восстанавливаться от травмы и не думает о завершении карьеры. Об этом ТАСС заявил старший тренер сборной России Денис Салагаев.
В марте Уайлд успешно перенес операцию на колене.
"Насколько мне известно, Уайлд собирается продолжать карьеру. Сейчас он восстанавливается — после такой травмы требуется около полугода", — заявил Салагаев.
"Я на связи с членами сборной, когда это требуется, — продолжил тренер. — Но надо понимать, что летом они все тренируются по своим планам, индивидуально. В сентябре запланирован сбор национальной команды. Уайлда на нем не будет".
32-летний Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом. На Играх в Сочи в 2014 году он выиграл в параллельном и параллельном гигантском слаломе. Также россиянин является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в параллельном гигантском слаломе. На Олимпиаде в Пхёнчхане Уайлд не смог завоевать медали.
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